Шойгу поручил исполнить последнюю просьбу погибшего под Марьинкой солдата ВС РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил исполнить последнее желание погибшего под Марьинкой военнослужащего Романа Рудакова. Приняв неравный бой, солдат оставил на кирпичной стене одного из домов надпись с просьбой позаботиться о его семье.

"Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск", — написал перед гибелью солдат.

Шойгу поручил оказать помощь членам семьи бойца на фоне угроз, которые начали поступать им с Украины. Телефонные звонки и сообщения с обещаниями учинить расправу вынудили родных героя обратиться в полицию.