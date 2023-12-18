В ГД отреагировали на угрозы семье российского военного, оставившего послание в Марьинке

Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал правоохранителей отреагировать на угрозы в адрес семьи российского военного Романа Рудакова, погибшего в Марьинке и оставившего послание на стене.

"Конечно, им нужно оказать помощь. В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь. Соответствующие службы должны быть подключены", — сказал Чепа в беседе с "Лентой.ру".