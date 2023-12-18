В ГД отреагировали на угрозы семье российского военного, оставившего послание в Марьинке
Депутат Чепа призвал обеспечить безопасность семьи погибшего в Марьинке военного
Роман Рудаков. Обложка © t.me / sashakots
Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал правоохранителей отреагировать на угрозы в адрес семьи российского военного Романа Рудакова, погибшего в Марьинке и оставившего послание на стене.
"Конечно, им нужно оказать помощь. В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь. Соответствующие службы должны быть подключены", — сказал Чепа в беседе с "Лентой.ру".
Напомним, в освобождённом городе Марьинке в ДНР нашли предсмертное письмо 22-летнего российского военного Романа Рудакова из Батайска, которое он оставил записанным на кирпиче в одном из домов, по-видимому, попав в окружение. В тексте солдат просит нашедших письмо позаботиться о его матери, сестре и брате. После обнародования этого трогательного послания семья Романа Рудакова начала получать сообщения с угрозами. Им звонят с незнакомых номеров, в том числе с Украины.