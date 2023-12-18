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В ГД отреагировали на угрозы семье российского военного, оставившего послание в Марьинке

Депутат Чепа призвал обеспечить безопасность семьи погибшего в Марьинке военного

Опубликовано 18 декабря 2023, 15:41
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Роман Рудаков. Обложка © t.me / sashakots

Роман Рудаков. Обложка © t.me / sashakots

Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал правоохранителей отреагировать на угрозы в адрес семьи российского военного Романа Рудакова, погибшего в Марьинке и оставившего послание на стене.

"Конечно, им нужно оказать помощь. В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь. Соответствующие службы должны быть подключены", — сказал Чепа в беседе с "Лентой.ру".

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Напомним, в освобождённом городе Марьинке в ДНР нашли предсмертное письмо 22-летнего российского военного Романа Рудакова из Батайска, которое он оставил записанным на кирпиче в одном из домов, по-видимому, попав в окружение. В тексте солдат просит нашедших письмо позаботиться о его матери, сестре и брате. После обнародования этого трогательного послания семья Романа Рудакова начала получать сообщения с угрозами. Им звонят с незнакомых номеров, в том числе с Украины.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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