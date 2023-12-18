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Звонки с Украины и письма: Семье оставившего послание в Марьинке русского солдата угрожают расправой

Семья оставившего послание в Марьинке солдата ВС РФ просит защитить от угроз

18 декабря, 11:09
<p>Роман Рудаков. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sashakots/43979" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sashakots</a></p>

Роман Рудаков. Обложка © t.me / sashakots

Семья российского военнослужащего Романа Рудакова, который оставил послание близким перед своим последним боем в Марьинке, просит полицию о защите. Как сообщает RT со ссылкой на свой источник, им стали поступать угрозы расправы.

По словам родственников солдата, им присылают враждебные письма и звонят с незнакомых номеров, в том числе с Украины. Родители, брат и сестра военнослужащего были вынуждены сменить номера.

"Был настоящим мужчиной": В школе со слезами вспомнили о бойце СВО, чьё предсмертное послание нашли в Марьинке

"Был настоящим мужчиной": В школе со слезами вспомнили о бойце СВО, чьё предсмертное послание нашли в Марьинке

Напомним, в освобождённом городе Марьинке в ДНР нашли предсмертное письмо 22-летнего российского военного Романа Рудакова из Батайска, которое он оставил записанным на кирпиче в одном из домов, по-видимому, попав в окружение и готовясь к последней схватке с врагом. Рядом также найдены девять тел бойцов ВС РФ. В тексте солдат просит нашедших письмо позаботиться о его матери, сестре и брате.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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