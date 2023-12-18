Звонки с Украины и письма: Семье оставившего послание в Марьинке русского солдата угрожают расправой
Семья оставившего послание в Марьинке солдата ВС РФ просит защитить от угроз
Роман Рудаков. Обложка © t.me / sashakots
Семья российского военнослужащего Романа Рудакова, который оставил послание близким перед своим последним боем в Марьинке, просит полицию о защите. Как сообщает RT со ссылкой на свой источник, им стали поступать угрозы расправы.
По словам родственников солдата, им присылают враждебные письма и звонят с незнакомых номеров, в том числе с Украины. Родители, брат и сестра военнослужащего были вынуждены сменить номера.
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Напомним, в освобождённом городе Марьинке в ДНР нашли предсмертное письмо 22-летнего российского военного Романа Рудакова из Батайска, которое он оставил записанным на кирпиче в одном из домов, по-видимому, попав в окружение и готовясь к последней схватке с врагом. Рядом также найдены девять тел бойцов ВС РФ. В тексте солдат просит нашедших письмо позаботиться о его матери, сестре и брате.