В школе со слезами вспомнили о бойце СВО, чьё предсмертное послание нашли в Марьинке Учитель: Оставивший послание в Марьинке боец СВО Рудаков опекал больного брата 31931 31931 Военнослужащий ВС РФ Роман Рудаков в 15 лет, в школе. Фото © T.me / RT на русском

Роман Рудаков из Батайска, который оставил близким послание в Марьинке перед своим последним боем с ВСУ, уже в школьные годы был настоящим мужчиной, он по-взрослому опекал своего брата Алексея с хроническим заболеванием. Об этом RT рассказала его классный руководитель Марина Фроленко.

Учитель из Батайска рассказала о военнослужащем ВС РФ Романе Рудакове. Видео © T.me / RT на русском

"Воспитанный, вежливый. Он был настоящим мужчиной. Он учился в одном классе со своим братом. Он его опекал. Мне запомнилось больше всего, как он его опекал. Он так ненавязчиво контролировал каждый его шаг, пытался не навязываться ему, но помогать", — поделилась учительница.

Одноклассники Романа тоже вспоминают, как он заботился о брате, у которого были проблемы со зрением и тяжело шла учёба, особенно чтение, пишет сайт MK.ru. Роман никому не давал обидеть Алексея и всегда стоял за него горой. Перед уроком он помогал брату достать учебники, ручки, проверял, всё ли на месте.

Роман Рудаков в школе. Фото © MK.ru

Одноклассники со слезами на глазах вспомнили, что Роман никому никогда не отказывал в просьбах, но был от природы скромным. Учителя вспоминают, что хотя семья не была богатой, но мальчик всегда ходил в школу в костюме и белых рубашках, развязный стиль в одежде и поведении он не признавал. Семья Рудаковых жила дружно. Папа часто болел, перенёс инфаркт и, когда не смог работать, опорой для мамы стал именно Роман.

"Рома был очень ответственным, добрым, незлопамятным, ни на кого не держал обиду. Никому не отказывал в помощи. Постоянно занимался спортом. Любимым его предметом была история. Рома был настоящим патриотом", — вспоминает классный руководитель.

Никто из близких не удивился, что последними словами Романа Рудакова была просьба позаботиться о его семье. Педагог добавила, что мама военнослужащего, когда увидела текст послания, сразу поняла, что эти слова мог оставить только её сын, когда вокруг уже были мертвы его товарищи.

Напомним, в освобождённом городе Марьинка в ДНР нашли предсмертное письмо российского военного Романа Рудакова из Батайска, которое он оставил записанным на кирпиче в одном из домов, по-видимому, попав в окружение и готовясь к последней схватке с врагом. В тексте солдат просит нашедших письмо позаботиться о его матери, сестре и брате.

Авторы Татьяна Миссуми