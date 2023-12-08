Награждённый герой СВО передал Путину слова бойцов с передовой
Награждённый герой СВО Казымов заявил Путину, что бойцы верят в победу
Старший лейтенант Эдуард Казымов, который в ходе церемонии по случаю Дня Героев Отечества был награждён медалью "Золотая Звезда", передал президенту РФ Владимиру Путину слова бойцов специальной военной операции (СВО) с передовой. Военные говорят, что верят в победу и не будут отступать.
Награждённый герой СВО Эдуард Казымов передал президенту РФ Владимиру Путину слова бойцов с передовой. Видео © LIFE
"Хочу сказать спасибо за столь высокую награду: это оценка не только моего труда, но и всего нашего подразделения. Хочу передать Вам слова от парней, которые находятся сейчас на передовой: "Мы верим в свою победу, никуда не будем отступать и будем стоять до конца", — подчеркнул Казымов.
Ранее глава государства заявил, что российские бойцы развенчивают миф о неуязвимости западной техники. По словам президента РФ, подвиги участников СВО поражают, ими гордится вся Россия.
Как сообщал Лайф, Путин участвовал в торжественной церемонии по случаю Дня Героев Отечества — она состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. День Героев Отечества (по-другому — День Героев) — памятная дата, которая отмечается в России каждый год 9 декабря. Предшественником современного праздника является День георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи в эту дату. В 1769 году в этот день императрица Екатерина Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую военную награду империи.
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