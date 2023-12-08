Старший лейтенант Эдуард Казымов, который в ходе церемонии по случаю Дня Героев Отечества был награждён медалью "Золотая Звезда", передал президенту РФ Владимиру Путину слова бойцов специальной военной операции (СВО) с передовой. Военные говорят, что верят в победу и не будут отступать.

Награждённый герой СВО Эдуард Казымов передал президенту РФ Владимиру Путину слова бойцов с передовой. Видео © LIFE

"Хочу сказать спасибо за столь высокую награду: это оценка не только моего труда, но и всего нашего подразделения. Хочу передать Вам слова от парней, которые находятся сейчас на передовой: "Мы верим в свою победу, никуда не будем отступать и будем стоять до конца", — подчеркнул Казымов.