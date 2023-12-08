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Регион
Опубликовано 8 декабря 2023, 11:33
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Награждённый герой СВО передал Путину слова бойцов с передовой

Награждённый герой СВО Казымов заявил Путину, что бойцы верят в победу

Старший лейтенант Эдуард Казымов, который в ходе церемонии по случаю Дня Героев Отечества был награждён медалью "Золотая Звезда", передал президенту РФ Владимиру Путину слова бойцов специальной военной операции (СВО) с передовой. Военные говорят, что верят в победу и не будут отступать.

Награждённый герой СВО Эдуард Казымов передал президенту РФ Владимиру Путину слова бойцов с передовой. Видео © LIFE

"Хочу сказать спасибо за столь высокую награду: это оценка не только моего труда, но и всего нашего подразделения. Хочу передать Вам слова от парней, которые находятся сейчас на передовой: "Мы верим в свою победу, никуда не будем отступать и будем стоять до конца", — подчеркнул Казымов.

Ранее глава государства заявил, что российские бойцы развенчивают миф о неуязвимости западной техники. По словам президента РФ, подвиги участников СВО поражают, ими гордится вся Россия.

Путин назвал определяющие качества для Героев Отечества
Путин назвал определяющие качества для Героев Отечества

Как сообщал Лайф, Путин участвовал в торжественной церемонии по случаю Дня Героев Отечества — она состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. День Героев Отечества (по-другому — День Героев) — памятная дата, которая отмечается в России каждый год 9 декабря. Предшественником современного праздника является День георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи в эту дату. В 1769 году в этот день императрица Екатерина Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую военную награду империи.

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LIFE

Никита Осипов
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