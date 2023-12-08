Путин: Российские бойцы развенчивают миф о неуязвимости западной техники

Российские бойцы в зоне проведения спецоперации развенчивают миф о неуязвимости западной техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии по случаю Дня Героев Отечества. Глава государства вручил ряду военнослужащих медали "Золотая Звезда". Он отметил, что награду получили уроженцы самых разных регионов нашей страны, представители различных национальностей, которые плечом к плечу сражаются за Родину.

"Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп, командиры — среди них совсем молодые люди — собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства. Полностью развеяли миф об их неуязвимости", — добавил российский лидер.