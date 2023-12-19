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Опубликовано 19 декабря 2023, 14:48
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Камень с предсмертным посланием русского солдата вывезли из Марьинки в Ростов-на-Дону

Камень с предсмертной просьбой бойца СВО Рудакова доставили из Марьинки в Ростов

Камень из Марьинки, на котором погибший боец ВС РФ Роман Рудаков оставил своё последнее послание, попросив позаботиться о его семье, передан в одну из воинских частей Ростова-на-Дону. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на члена общественного движения "Оплот".

Представитель общественного движения "Оплот" просит оказать помощь не только семье Рудакова, но и погибшим вместе с ним бойцам, а также остальным воинам СВО. Видео © t.me / RT на русском

Завтра командир ростовской части намерен встретиться с матерью Романа Рудакова, чтобы решить, как поступить с камнем. Представитель "Оплота" допустил, что из него могут сделать памятник.

Напомним, что ранее в освобождённой Марьинке в ДНР нашли предсмертное письмо русского солдата, которое он оставил записанным на камне в одном из домов. В послании боец просил помочь его матери, сестре и брату. 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу поручил исполнить последнее желание погибшего. О помощи, которая будет оказана семье солдата, также заявил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. После предания истории Рудакова огласке семье героя начали угрожать расправой, в том числе с Украины.

Силовики пошли по следу авторов угроз семье оставившего послание в Марьинке русского солдата
Силовики пошли по следу авторов угроз семье оставившего послание в Марьинке русского солдата
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t.me / ishenko_telegram

Юрий Лысенко
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