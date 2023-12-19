Камень с предсмертным посланием русского солдата вывезли из Марьинки в Ростов-на-Дону
Камень с предсмертной просьбой бойца СВО Рудакова доставили из Марьинки в Ростов
Камень из Марьинки, на котором погибший боец ВС РФ Роман Рудаков оставил своё последнее послание, попросив позаботиться о его семье, передан в одну из воинских частей Ростова-на-Дону. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на члена общественного движения "Оплот".
Представитель общественного движения "Оплот" просит оказать помощь не только семье Рудакова, но и погибшим вместе с ним бойцам, а также остальным воинам СВО. Видео © t.me / RT на русском
Завтра командир ростовской части намерен встретиться с матерью Романа Рудакова, чтобы решить, как поступить с камнем. Представитель "Оплота" допустил, что из него могут сделать памятник.
Напомним, что ранее в освобождённой Марьинке в ДНР нашли предсмертное письмо русского солдата, которое он оставил записанным на камне в одном из домов. В послании боец просил помочь его матери, сестре и брату. 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу поручил исполнить последнее желание погибшего. О помощи, которая будет оказана семье солдата, также заявил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. После предания истории Рудакова огласке семье героя начали угрожать расправой, в том числе с Украины.
t.me / ishenko_telegram