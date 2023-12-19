Камень с предсмертным посланием русского солдата вывезли из Марьинки в Ростов-на-Дону

Камень из Марьинки, на котором погибший боец ВС РФ Роман Рудаков оставил своё последнее послание, попросив позаботиться о его семье, передан в одну из воинских частей Ростова-на-Дону. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на члена общественного движения "Оплот".