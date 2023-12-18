В Ростовской области исполнят предсмертный завет русского бойца со стены дома в Марьинке
В Ростовской области обещали помощь семье оставившего послание в Марьинке бойца
Последнее письмо Романа Рудакова, найденное на кирпиче в Марьинке. Обложка © T.me / ishenko_telegram
Председатель Законодательного cобрания Ростовской области Александр Ищенко сравнил предсмертное послание бойца СВО Романа Рудакова в Марьинке с пронзительными словами на стенах Брестской крепости в 1941-м. Он обещал, что семье героя окажут помощь.
"Семью нашего героя из Батайска не бросим. Представители областной и местной власти, единороссы на связи с семьёй Рудакова Романа Александровича. Конечно, семье сейчас очень тяжело", — написал Ищенко в своём телеграм-канале.
Спикер регионального парламента отметил, что точные обстоятельства смерти Рудакова неизвестны и остаётся ждать сообщений от военного командования и медиков.
Напомним, в освобождённом городе Марьинке в ДНР нашли предсмертное письмо 22-летнего российского военного Романа Рудакова из Батайска, которое он оставил записанным на кирпиче в одном из домов, по-видимому, попав в окружение. В тексте солдат просит нашедших письмо позаботиться о его матери, сестре и брате. После обнародования этого трогательного послания семья Романа Рудакова начала получать сообщения с угрозами. Им звонят с незнакомых номеров, в том числе с Украины. В Госдуме призвали обеспечить безопасность родных погибшего в Марьинке героя.