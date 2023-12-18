В Ростовской области исполнят предсмертный завет русского бойца со стены дома в Марьинке

Председатель Законодательного cобрания Ростовской области Александр Ищенко сравнил предсмертное послание бойца СВО Романа Рудакова в Марьинке с пронзительными словами на стенах Брестской крепости в 1941-м. Он обещал, что семье героя окажут помощь.

"Семью нашего героя из Батайска не бросим. Представители областной и местной власти, единороссы на связи с семьёй Рудакова Романа Александровича. Конечно, семье сейчас очень тяжело", — написал Ищенко в своём телеграм-канале.