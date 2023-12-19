Силовики пошли по следу авторов угроз семье оставившего послание в Марьинке русского солдата

Уголовное дело возбуждено в связи с угрозами в адрес семьи погибшего бойца СВО из Батайска Романа Рудакова, который оставил на стене дома в Марьинке трогательное послание перед последним сражением. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, правоохранители ищут отправителей писем.