Силовики пошли по следу авторов угроз семье оставившего послание в Марьинке русского солдата
Угрозы семье оставившего послание в Марьинке бойца СВО вылились в уголовное дело
Роман Рудаков. Обложка © t.me / sashakots
Уголовное дело возбуждено в связи с угрозами в адрес семьи погибшего бойца СВО из Батайска Романа Рудакова, который оставил на стене дома в Марьинке трогательное послание перед последним сражением. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, правоохранители ищут отправителей писем.
"По факту поступивших угроз в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова отделом дознания ОМВД России по городу Батайску Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию злоумышленников, причастных к совершению противоправных действий", — рассказали в управлении.
Напомним, что ранее в освобождённой Марьинке в ДНР нашли предсмертное письмо русского солдата, которое он оставил записанным на кирпиче в одном из домов. В послании боец просил помочь его матери, сестре и брату. 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу поручил исполнить последнее желание погибшего. О помощи, которая будет оказана семье солдата, также заявил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. После предания истории Рудакова огласке семье героя начали угрожать расправой, в том числе с Украины.