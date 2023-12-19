Ростовский губернатор пообещал помочь семье оставившего послание в Марьинке бойца
Василий Голубев поручил помочь семье погибшего под Марьинкой солдата Рудакова
Последнее письмо Романа Рудакова, найденное на кирпиче в Марьинке. Обложка © t.me / ishenko_telegram
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил оказать всю необходимую помощь семье погибшего под Марьинкой солдата ВС РФ Романа Рудакова. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
"Поручил связаться с семьёй Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. Вчера родных героя навестил глава Администрации Батайска, представители Минобороны РФ. Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа — Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать", — написал губернатор.
Напомним, что ранее в освобождённом городе Марьинка в ДНР нашли предсмертное письмо русского солдата, которое он оставил записанным на кирпиче в одном из домов. В послании боец просил помочь его матери, сестре и брату. Сегодня, 19 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу поручил исполнить последнее желание погибшего. О помощи, которая будет оказана семье солдата, также заявил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.