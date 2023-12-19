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Опубликовано 19 декабря 2023, 09:03

Ростовский губернатор пообещал помочь семье оставившего послание в Марьинке бойца

Василий Голубев поручил помочь семье погибшего под Марьинкой солдата Рудакова

Последнее письмо Романа Рудакова, найденное на кирпиче в Марьинке. Обложка © t.me / ishenko_telegram

Последнее письмо Романа Рудакова, найденное на кирпиче в Марьинке. Обложка © t.me / ishenko_telegram

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил оказать всю необходимую помощь семье погибшего под Марьинкой солдата ВС РФ Романа Рудакова. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

"Поручил связаться с семьёй Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. Вчера родных героя навестил глава Администрации Батайска, представители Минобороны РФ. Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа — Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать", — написал губернатор.

Семье оставившего послание в Марьинке русского солдата угрожают расправой
Семье оставившего послание в Марьинке русского солдата угрожают расправой

Напомним, что ранее в освобождённом городе Марьинка в ДНР нашли предсмертное письмо русского солдата, которое он оставил записанным на кирпиче в одном из домов. В послании боец просил помочь его матери, сестре и брату. Сегодня, 19 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу поручил исполнить последнее желание погибшего. О помощи, которая будет оказана семье солдата, также заявил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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Ян Поланин
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