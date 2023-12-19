Ростовский губернатор пообещал помочь семье оставившего послание в Марьинке бойца

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил оказать всю необходимую помощь семье погибшего под Марьинкой солдата ВС РФ Романа Рудакова. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

"Поручил связаться с семьёй Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. Вчера родных героя навестил глава Администрации Батайска, представители Минобороны РФ. Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа — Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать", — написал губернатор.