Путин приказал повысить сразу до майора старлея — героя битвы за Марьинку Путин поручил повысить сразу до майора добровольца Трошина за заслуги в СВО 10127 10127 Президент РФ Владимир Путин поручил повысить Александра Трошина до майора. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин дал поручение повысить сразу на два звания командира батальона старшего лейтенанта Александра Трошина, участвовавшего в освобождении Марьинки. Глава государства объяснил решение особыми заслугами военного.

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить Александра Трошина до майора. Видео © LIFE

"По Положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, и президент имеет право поправить это положение. Я прошу вас внести предложение о присвоении ему (Александру Трошину. — Прим. Лайфа) звания майора", — сказал Путин.

Президент напомнил, что Трошин ушёл на фронт добровольцем сразу после начала спецоперации. Он трижды горел в танке, имеет семь контузий, осколочные ранения, но даже в тяжёлой ситуации никогда не забывал о боевых товарищах и участвовал в их спасении. Как отметил Путин, Трошин уничтожил 5 танков и 23 бронемашины противника.

Боец уже подписал контракт с Минобороны РФ на 10 лет, решив построить именно карьеру военного. Российский лидер подчеркнул, что такие ребята, как Трошин, являются яркими примерами мужества, отваги, а их подвиги обязательно должны быть замечены.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российские военные полностью освободили город Марьинку в ДНР. Теперь артиллерия ВСУ существенно отодвинута от Донецка, а для Армии России открываются новые направления для рывка.

Авторы Татьяна Миссуми