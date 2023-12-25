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Шойгу похвалил перед Путиным два подразделения – освободителя Марьинки

Шойгу: Во время освобождения Марьинки особо отличились военные 150-й дивизии

25 декабря, 15:26
Шойгу похвалил перед Путиным два подразделения – освободителя Марьинки. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Шойгу похвалил перед Путиным два подразделения – освободителя Марьинки. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался президенту РФ Владимиру Путину о том, что во время освобождения Марьинки в ДНР особенно героически проявили себя военнослужащие 150-й дивизии.

"В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии", отметил Шойгу.

Именно знаменитая 150-я дивизия в последние дни Великой Отечественной войны взяла штурмом Рейхстаг в Берлине.

Камень с предсмертным посланием русского солдата вывезли из Марьинки в Ростов-на-Дону
Камень с предсмертным посланием русского солдата вывезли из Марьинки в Ростов-на-Дону

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным доложил о том, что российские военные полностью освободили город Марьинку в Донецкой Народной Республике. Тем самым отодвинута артиллерия ВСУ от Донецка и противник существенно теряет возможности в обеспечении обороны.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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