Шойгу похвалил перед Путиным два подразделения – освободителя Марьинки Шойгу: Во время освобождения Марьинки особо отличились военные 150-й дивизии 5941 5941 Шойгу похвалил перед Путиным два подразделения – освободителя Марьинки. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался президенту РФ Владимиру Путину о том, что во время освобождения Марьинки в ДНР особенно героически проявили себя военнослужащие 150-й дивизии.

"В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии", — отметил Шойгу.

Именно знаменитая 150-я дивизия в последние дни Великой Отечественной войны взяла штурмом Рейхстаг в Берлине.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным доложил о том, что российские военные полностью освободили город Марьинку в Донецкой Народной Республике. Тем самым отодвинута артиллерия ВСУ от Донецка и противник существенно теряет возможности в обеспечении обороны.

Авторы Татьяна Миссуми