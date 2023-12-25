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Опубликовано 25 декабря 2023, 20:21
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Герой боёв за Марьинку Трошин поделился впечатлениями от разговора с Путиным

Командир танкового батальона Александр Трошин рассказал о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после полного освобождения Марьинки. Военнослужащий признался, что желание главы государства побеседовать с ним вызвало сильное удивление.

По словам героя боёв за населённый пункт, сеанс связи с Кремлём был организован на следующий день после взятия города. Солдат признался, что к тому моменту он ещё не отошёл от изнурительных перестрелок с противником.

"И вот, ну вы представляете, я сегодня утром выхожу с Марьинки и меня везут к командующему, сначала разговаривает со мной начальник Генштаба, а потом, говорят, в 12 часов будет разговаривать верховный главнокомандующий. Я был удивлён сильно, то есть для меня это большая честь", — рассказал Трошин в эфире Первого канала.

Шойгу поручил исполнить последнюю просьбу погибшего под Марьинкой солдата ВС РФ
Шойгу поручил исполнить последнюю просьбу погибшего под Марьинкой солдата ВС РФ

О полном освобождении Марьинки министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину 25 декабря. Глава военного ведомства также рассказал политику и о подвиге Трошина, который уничтожил десятки бронемашин противника, несмотря на многочисленные ранения и контузии. Российский лидер в ответ поручил присвоить старлею внеочередное звание майора.

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Илья Пушкарев
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