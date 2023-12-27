В Вооружённых силах Украины пожаловались на беспилотные летательные аппараты Российской армии. Как заявил начальник службы авиации и ПВО третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар в интервью телеканалу "Днепр ТВ", российские БПЛА не только многочисленны, но очень хороши в техническом плане.

"Их (дронов у России. — Прим. Лайфа) сейчас очень много, слишком много. <...>. У них топовая комплектация дронов. <...>. И это очень пугает", — поделился офицер.

Собеседник телеканала подчеркнул, что из-за оснащения тепловизорами российские дроны становятся смертельным оружием даже ночью. В то же время начальник украинской ПВО считает, что с техникой, которую используют ВС РФ, будет только сложнее бороться из-за того, что новые БПЛА с другими частотами сведут на нет работу средств радиоэлектронной борьбы.