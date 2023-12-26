Большинство пленных бойцов ВСУ не собирались идти в бой — их "схватили за нос и припёрли к стенке", рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, командование украинских войск попросту бросило этих "несчастных людей" в окопы, при этом не обеспечив там нормальных условий. В частности, отправка в госпиталь и эвакуация у ВСУ проводятся исключительно за деньги.

"Они брошены в окопах. Это не наш солдат, который может обратиться в госпиталь, — у них всё за деньги. У них всех желудки [больные]: и гастриты, и язвы. Они рассказывают: хочешь <…> эвакуацию вовремя — плати, всё за деньги", — сказал Балицкий в беседе с телеканалом "360".