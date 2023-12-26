ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 декабря 2023, 15:16
3216

Балицкий сострадает украинцам из-за жутких условий в ВСУ

Балицкий назвал солдат ВСУ "несчастными людьми", которых бросают в окопах

Большинство пленных бойцов ВСУ не собирались идти в бой — их "схватили за нос и припёрли к стенке", рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, командование украинских войск попросту бросило этих "несчастных людей" в окопы, при этом не обеспечив там нормальных условий. В частности, отправка в госпиталь и эвакуация у ВСУ проводятся исключительно за деньги.

"Они брошены в окопах. Это не наш солдат, который может обратиться в госпиталь, — у них всё за деньги. У них всех желудки [больные]: и гастриты, и язвы. Они рассказывают: хочешь <…> эвакуацию вовремя — плати, всё за деньги", — сказал Балицкий в беседе с телеканалом "360".

Кстати, ранее Балицкий предложил заключать с пленными украинскими бойцами контракты, в рамках которых они должны будут отработать несколько лет в России. По его словам, к примеру, они могли бы строить дороги.

ВСУ потеряли до 205 военных после пяти безуспешных атак на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 205 военных после пяти безуспешных атак на Донецком направлении
BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar