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Регион
Опубликовано 26 декабря 2023, 12:44
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ВСУ потеряли до 205 военных после пяти безуспешных атак на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины за сутки предприняли пять атак на Донецком направлении, но они оказались безуспешными — в итоге противник потерял до 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Красное, Дылеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики",  сообщили в ведомстве в ходе ежедневного брифинга.

В итоге на этом направлении суточные потери противника составили до 205 военнослужащих. Также ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки М109 Paladin производства США, двух артустановок "Акация", гаубицы "Мста-Б" и другой техники.

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Также в МО РФ ещё раз подтвердили взятие города Марьинка ДНР. Напомним, что о полном освобождении Марьинки министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину 25 декабря. Глава военного ведомства рассказал, что весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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