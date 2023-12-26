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Регион
Опубликовано 26 декабря 2023, 13:48
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Пленных бойцов ВСУ предложили подключать к строительству дорог в России

Губернатор Балицкий предложил заключать контракты с пленными бойцами ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предложил заключать с пленными украинскими бойцами контракты, в рамках которых они должны будут отработать несколько лет в России. По его словам, в настоящее время в плену у ВС России находится 12 тысяч военнослужащих ВСУ и "мы их всех не обменяем", поскольку такого количества наших соотечественников у Киева попросту нет.

"Моя мысль в том, чтобы заключить с этими пленными контракт, что мы, как российское государство, освобождаем их от ответственности, а они обязуются в течение трёх или пяти лет выполнять принудительные работы. Строить дороги, например", сказал Балицкий в беседе с телеканалом "360".

Он напомнил, что ВСУ своими же обстрелами и разрушили часть российской инфраструктуры, поэтому военнопленные могли бы помочь в её восстановлении. При этом соответствующий договор, как подчеркнул Балицкий, украинские бойцы должны заключать исключительно на добровольной основе. Также, по его мнению, в документе должен быть прописан пункт о том, что пленные после отработок могут рассчитывать на получение гражданства РФ.

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Ранее Лайф писал, что попавший в плен командир отдельного инженерно-сапёрного взвода ВСУ рассказал, что его подразделение каждое утро на построении читало "молитву националиста". При этом ни он сам, ни его сослуживцы не придерживаются идеологии нацбатальона "Азов"*, несмотря на то что командир и создатель их части — бывший азовец*.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Getty Images / Anadolu

Наталья Исакова
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