Освобождение российскими войсками города Марьинки спустя девять лет боевых действий является по-настоящему значимым событием. Взятие такого стратегически важного пункта позволит разломать оборону ВСУ на Донецком направлении, заявил военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко.

Он обратил внимание на то, что действия российских военных переломили оборону противника — ему пришлось отступить на дальние рубежи с менее эффективной защитой. По мнению эксперта, этим и воспользуются ВС РФ. Он отметил, что следующие боевые действия будут проходить у посёлка Победа — населённый пункт находится под полным контролем Вооружённых сил Украины.

Кроме того, для российских военных теперь открывается путь на Константиновку, а это поможет зайти в тыл угледарской группировки противника. Эксперт считает, что ВС РФ могут обратить внимание на наступление в Красногоровке — его освобождение позволит достичь преимущества на Авдеевском направлении.

"Марьинка даёт возможность начать наступление на Красногоровку, а её взятие поставит под удар тылы группировки, развёрнутой в районе Карловки – Нетайлово – Невельское, каковая дерётся с южной "клешнёй" нашей группировки, наступающей на Авдеевку", — указал Шлепченко.

Он добавил, что взятие Марьинки также затруднит положение тыловых позиций противника в Курахове — важнейшем транспортном хабе Украины на Донецком направлении. Сейчас российские силы получили возможность взять этот пункт под свой огневой контроль. Это осложнит снабжение ВСУ и заставит украинских военных отступать в Авдеевке.