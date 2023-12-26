Главком ВСУ признал потерю Марьинки

Вооружённые силы Украины отступили из Марьинки Донецкой Народной Республики и окопались в окрестностях города. Об этом сообщил главком ВСУ Валерий Залужный после доклада министра обороны России Сергея Шойгу об освобождении города президенту РФ Владимиру Путину.

"Украинские войска отошли [из Марьинки], в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других — немного дальше", — сказал он в ходе пресс-конференции, добавив, что этого города "больше нет".