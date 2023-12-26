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Опубликовано 26 декабря 2023, 14:41
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Главком ВСУ признал потерю Марьинки

Залужный после доклада Шойгу признал отступление ВСУ из Марьинки

Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Вооружённые силы Украины отступили из Марьинки Донецкой Народной Республики и окопались в окрестностях города. Об этом сообщил главком ВСУ Валерий Залужный после доклада министра обороны России Сергея Шойгу об освобождении города президенту РФ Владимиру Путину.

"Украинские войска отошли [из Марьинки], в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других — немного дальше", — сказал он в ходе пресс-конференции, добавив, что этого города "больше нет".

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Как сообщал Лайф, о полном освобождении Марьинки глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 25 декабря. Глава военного ведомства также рассказал и о подвиге Трошина, который уничтожил десятки бронемашин противника, несмотря на многочисленные ранения и контузии. Российский лидер в ответ поручил присвоить старлею внеочередное звание майора.

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Никита Осипов
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