Главком ВСУ признал потерю Марьинки
Залужный после доклада Шойгу признал отступление ВСУ из Марьинки
Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak
Вооружённые силы Украины отступили из Марьинки Донецкой Народной Республики и окопались в окрестностях города. Об этом сообщил главком ВСУ Валерий Залужный после доклада министра обороны России Сергея Шойгу об освобождении города президенту РФ Владимиру Путину.
"Украинские войска отошли [из Марьинки], в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других — немного дальше", — сказал он в ходе пресс-конференции, добавив, что этого города "больше нет".
Как сообщал Лайф, о полном освобождении Марьинки глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 25 декабря. Глава военного ведомства также рассказал и о подвиге Трошина, который уничтожил десятки бронемашин противника, несмотря на многочисленные ранения и контузии. Российский лидер в ответ поручил присвоить старлею внеочередное звание майора.