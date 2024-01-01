Во Львове после нескольких взрывов сгорел музей украинского националиста Шухевича Мэр Львова Садовой сообщил об уничтожении музея националиста Шухевича 6111 6111 Во Львове сгорел музей националиста Романа Шухевича. Обложка © t.me / Андрей Садовой

Во Львове полностью сгорел музей украинского националиста Романа Шухевича после прогремевших взрывов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой и опубликовал фото работы пожарных на месте ЧП.

То, что осталось от музея националиста Романа Шухевича. Фото © t.me / Андрей Садовой

"В день рождения Степана Бандеры <…> полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще", — написал градоначальник в телеграм-канале.

Университет, где учился лидер националистов Степан Бандера. Фото © t.me / Андрей Садовой

По словам чиновника, 1 января во Львове были слышны многочисленные взрывы, обломки одного из беспилотников рухнули на здание, отчего и случился пожар. Также повреждения получил университет, где когда-то учился лидер украинских националистов Степан Бандера. Учреждение лишилось крыши, обломки которой разметало по прилегающей территории.

Также взрывы прозвучали 1 января на территории Одессы. Звуки раздавались три раза за ночь. Сейчас в Одесской области действует режим воздушной тревоги. Кроме того, она объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Авторы Татьяна Миссуми