Над Белгородской областью сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха" Минобороны: Силы ПВО сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью 2 января, 11:30 ПВО РФ сбила ещё пять украинских ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Днём 2 января российские средства ПВО перехватили ещё пять ракет в Белгородской области, которые были выпущены украинской стороной из РСЗО "Ольха". Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением ракет РСЗО "Ольха". Дежурными средствами ПВО пять ракет были уничтожены над Белгородской областью", — уточняется в заявлении.

Сигнал ракетной опасности в Белгороде уже отменён. Как указал губернатор региона Вячеслав Гладков, при новой атаке со стороны ВСУ пострадала женщина. У неё зафиксирована рваная рана левой кисти. Медики осмотрели мирную жительницу, от госпитализации она отказалась.

Авторы Татьяна Миссуми