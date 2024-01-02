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Над Белгородской областью сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха"

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Над Белгородской областью сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха"

Минобороны: Силы ПВО сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

2 января, 11:30
ПВО РФ сбила ещё пять украинских ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

ПВО РФ сбила ещё пять украинских ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Днём 2 января российские средства ПВО перехватили ещё пять ракет в Белгородской области, которые были выпущены украинской стороной из РСЗО "Ольха". Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением ракет РСЗО "Ольха". Дежурными средствами ПВО пять ракет были уничтожены над Белгородской областью", — уточняется в заявлении.

Сигнал ракетной опасности в Белгороде уже отменён. Как указал губернатор региона Вячеслав Гладков, при новой атаке со стороны ВСУ пострадала женщина. У неё зафиксирована рваная рана левой кисти. Медики осмотрели мирную жительницу, от госпитализации она отказалась.

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Напомним, 2 января в Белгороде объявлялась воздушная тревога. Позднее сигнал ракетной опасности отменили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу. Один человек пострадал. Позже белгородские власти вновь сообщили о воздушной тревоге. Информацию о сбитых украинских ракетах подтвердили в Минобороны РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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