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2 января, 13:12

При обстреле Белгорода погиб мужчина, пять человек пострадало

Гладков: В Белгороде в результате атаки ВСУ погиб мужчина

Повреждения домов в частном секторе после обстрела Белгорода 2 января. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"

Повреждения домов в частном секторе после обстрела Белгорода 2 января. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"

В Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Повреждения в автобусе от осколка снаряда после обстрела Белгорода 2 января. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Повреждения в автобусе от осколка снаряда после обстрела Белгорода 2 января. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

"По предварительным данным, есть один погибший. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", написал губернатор в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что ещё четверо пострадали в районе авторынка. Мужчину и женщину забрали в больницу с осколочными ранениями, сейчас их осматривают врачи. Ещё двое пострадавших мужчин отказались от госпитализации.

Кроме того, по словам Гладкова, ещё одна женщина доставлена в травмпункт, она в момент инцидента ехала в автобусе. На крышу транспорта упал осколок и задел ей руку по касательной. В настоящее время женщине оказывается медицинская помощь. Также есть повреждения домов в частном секторе, четырёх машин и одного автобуса.

Власти Белгорода рассказали, что у одного из домов пробило крышу после атаки ВСУ
Власти Белгорода рассказали, что у одного из домов пробило крышу после атаки ВСУ

Напомним, во вторник, 2 января, в Белгороде объявлялась воздушная тревога. Позднее сигнал ракетной опасности отменили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Один человек пострадал в результате атаки ВСУ. Позже белгородские власти вновь сообщили о воздушной тревоге. Известно, что силы ПВО сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. В результате этой атаки пострадала женщина. Во время третьей попытки атаки ВСУ было сбито системами ПВО ещё восемь ракет. Таким образом, за сутки над регионом сбили уже 17 украинских ракет.

Дарья Нарыкова
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