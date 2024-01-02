При обстреле Белгорода погиб мужчина, пять человек пострадало
Гладков: В Белгороде в результате атаки ВСУ погиб мужчина
Повреждения домов в частном секторе после обстрела Белгорода 2 января. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"
В Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Повреждения в автобусе от осколка снаряда после обстрела Белгорода 2 января. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
"По предварительным данным, есть один погибший. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал губернатор в телеграм-канале.
Глава региона добавил, что ещё четверо пострадали в районе авторынка. Мужчину и женщину забрали в больницу с осколочными ранениями, сейчас их осматривают врачи. Ещё двое пострадавших мужчин отказались от госпитализации.
Кроме того, по словам Гладкова, ещё одна женщина доставлена в травмпункт, она в момент инцидента ехала в автобусе. На крышу транспорта упал осколок и задел ей руку по касательной. В настоящее время женщине оказывается медицинская помощь. Также есть повреждения домов в частном секторе, четырёх машин и одного автобуса.
Напомним, во вторник, 2 января, в Белгороде объявлялась воздушная тревога. Позднее сигнал ракетной опасности отменили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Один человек пострадал в результате атаки ВСУ. Позже белгородские власти вновь сообщили о воздушной тревоге. Известно, что силы ПВО сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. В результате этой атаки пострадала женщина. Во время третьей попытки атаки ВСУ было сбито системами ПВО ещё восемь ракет. Таким образом, за сутки над регионом сбили уже 17 украинских ракет.