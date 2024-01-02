При обстреле Белгорода погиб мужчина, пять человек пострадало

В Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Повреждения в автобусе от осколка снаряда после обстрела Белгорода 2 января. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

"По предварительным данным, есть один погибший. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал губернатор в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что ещё четверо пострадали в районе авторынка. Мужчину и женщину забрали в больницу с осколочными ранениями, сейчас их осматривают врачи. Ещё двое пострадавших мужчин отказались от госпитализации.