Власти Белгорода рассказали, что у одного из домов пробило крышу после атаки ВСУ Мэр Белгорода Демидов сообщил о повреждении четырёх домов после атаки ВСУ 2 января, 11:56 После атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали частные дома. Обложка © t.me / Демидов

В Белгороде повреждены четыре частных дома и несколько автомобилей после обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал в телеграм-канале мэр города Валентин Демидов, уточнив, что находится на месте ЧП.

После атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали частные дома. Фото © t.me / Демидов

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали мирные жители. Фото © t.me / Демидов

"После сегодняшнего обстрела к этому моменту есть данные о повреждении четырёх частных домов, двух автомобилей. Один человек пострадал, ему оказывают необходимую помощь, госпитализировали", — говорится в тексте.

По словам градоначальника, наибольшие повреждения получил коттедж, в котором пробило кровлю после атаки со стороны ВСУ. Сейчас на месте работают спасатели, а жильцам предложили проживание в гостинице. После оценки ущерба специалисты помогут восстановить крышу.

Авторы Татьяна Миссуми