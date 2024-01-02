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Власти Белгорода рассказали, что у одного из домов пробило крышу после атаки ВСУ

Мэр Белгорода Демидов сообщил о повреждении четырёх домов после атаки ВСУ

2 января, 11:56
После атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали частные дома. Обложка © t.me / Демидов

После атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали частные дома. Обложка © t.me / Демидов

В Белгороде повреждены четыре частных дома и несколько автомобилей после обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал в телеграм-канале мэр города Валентин Демидов, уточнив, что находится на месте ЧП.

После атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали частные дома. Фото © t.me / Демидов

После атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали частные дома. Фото © t.me / Демидов

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали мирные жители. Фото © t.me / Демидов

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали мирные жители. Фото © t.me / Демидов

"После сегодняшнего обстрела к этому моменту есть данные о повреждении четырёх частных домов, двух автомобилей. Один человек пострадал, ему оказывают необходимую помощь, госпитализировали", — говорится в тексте.

По словам градоначальника, наибольшие повреждения получил коттедж, в котором пробило кровлю после атаки со стороны ВСУ. Сейчас на месте работают спасатели, а жильцам предложили проживание в гостинице. После оценки ущерба специалисты помогут восстановить крышу.

"Трусость, низость. Так нельзя": Жители Белгорода рассказали, что чувствуют после атаки ВСУ
"Трусость, низость. Так нельзя": Жители Белгорода рассказали, что чувствуют после атаки ВСУ

Ранее во вторник, 2 января, в Белгороде объявлялась воздушная тревога. Позднее сигнал ракетной опасности отменили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Один человек пострадал в результате атаки ВСУ. Позже белгородские власти вновь сообщили о воздушной тревоге. Известно, что силы ПВО сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. В результате этой атаки пострадала женщина.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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