Власти Белгорода рассказали, что у одного из домов пробило крышу после атаки ВСУ
Мэр Белгорода Демидов сообщил о повреждении четырёх домов после атаки ВСУ
После атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали частные дома. Обложка © t.me / Демидов
В Белгороде повреждены четыре частных дома и несколько автомобилей после обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал в телеграм-канале мэр города Валентин Демидов, уточнив, что находится на месте ЧП.
После атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали частные дома. Фото © t.me / Демидов
В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали мирные жители. Фото © t.me / Демидов
"После сегодняшнего обстрела к этому моменту есть данные о повреждении четырёх частных домов, двух автомобилей. Один человек пострадал, ему оказывают необходимую помощь, госпитализировали", — говорится в тексте.
По словам градоначальника, наибольшие повреждения получил коттедж, в котором пробило кровлю после атаки со стороны ВСУ. Сейчас на месте работают спасатели, а жильцам предложили проживание в гостинице. После оценки ущерба специалисты помогут восстановить крышу.
Ранее во вторник, 2 января, в Белгороде объявлялась воздушная тревога. Позднее сигнал ракетной опасности отменили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Один человек пострадал в результате атаки ВСУ. Позже белгородские власти вновь сообщили о воздушной тревоге. Известно, что силы ПВО сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. В результате этой атаки пострадала женщина.