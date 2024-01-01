"Трусость, низость. Так нельзя": Жители Белгорода рассказали, что чувствуют после атаки ВСУ
SHOT: Жители Белгорода назвали атаку ВСУ, которая произошла 30 декабря, жестом злости и ненависти
Жители Белгорода рассказали, что чувствуют после атаки украинских военных, которая произошла 30 декабря и в результате которой погибло более 20 человек, в том числе дети. В беседе с телеграм-каналом SHOT люди признались, что восприняли эту трагедию как личную. Они продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у ТЦ "Маяк", куда пришёлся один из ударов.
Жители Белгорода рассказали, что чувствуют после атаки ВСУ 30 декабря. Видео © Telegram / SHOT
"Жест отчаянности. Злость, ненависть. Так нельзя. Трусость, низость. Страшно, безусловно. Человек не может не бояться. Хотя бы маленькими крупицами, вот такими, как прийти и поддержать, — это же тоже очень много значит. У нас небольшой город. Если даже это не наши близкие, это близкие наших знакомых", — отмечают местные жители.
Некоторые добавили, что у них тоже есть дети, поэтому они воспринимают случившееся как своё горе. В то же время местные жители подчёркивают, что их не получится запугать.
"Такая беда. У меня, слава богу, никто ни из родных, ни из близких не погиб, но плачу уже второй день, потому что это ужас. Дети гибнут, это самое страшное. Мы обязательно победим", — говорят они.
Как сообщал Лайф, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, в результате случившегося погибло 24 человека. Ранения получили свыше ста человек, примерно четверть с тяжёлыми травмами доставлена в Москву. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.
Telegram / SHOT