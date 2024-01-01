"Трусость, низость. Так нельзя": Жители Белгорода рассказали, что чувствуют после атаки ВСУ

Жители Белгорода рассказали, что чувствуют после атаки украинских военных, которая произошла 30 декабря и в результате которой погибло более 20 человек, в том числе дети. В беседе с телеграм-каналом SHOT люди признались, что восприняли эту трагедию как личную. Они продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у ТЦ "Маяк", куда пришёлся один из ударов.

Жители Белгорода рассказали, что чувствуют после атаки ВСУ 30 декабря. Видео © Telegram / SHOT

"Жест отчаянности. Злость, ненависть. Так нельзя. Трусость, низость. Страшно, безусловно. Человек не может не бояться. Хотя бы маленькими крупицами, вот такими, как прийти и поддержать, — это же тоже очень много значит. У нас небольшой город. Если даже это не наши близкие, это близкие наших знакомых", — отмечают местные жители.

Некоторые добавили, что у них тоже есть дети, поэтому они воспринимают случившееся как своё горе. В то же время местные жители подчёркивают, что их не получится запугать.