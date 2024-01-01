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Регион
Опубликовано 1 января 2024, 12:39
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Путин признался, что после атаки ВСУ на Белгород у него внутри "всё кипит"

Президент России Владимир Путин заявил, что после атаки киевского режима на Белгород у него внутри "всё кипит", но это не повод отвечать такими же неизбирательными ударами по местам с мирными жителями на Украине.

Владимир Путин 1 января приехал в военный госпиталь имени Вишневского в Подмосковье. Видео © LIFE

"Я понимаю, у меня у самого всё кипит", — сказал российский лидер на встрече с военными в подмосковном госпитале имени А. А. Вишневского. При этом одному из бойцов президент задал вопрос, должна ли Россия давать зеркальный ответ и бить ракетами по украинским площадям, по которым ходят мирные жители.

"Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. <...> [Но] там дети гуляют, мамочки с колясками", — напомнил глава государства, исключая подобные акты возмездия.

При этом Путин подчеркнул, что Россия, тем не менее, не оставит такие преступления Киева безнаказанными. Особенно если речь идёт о преступлениях против мирных жителей.

Путин назвал террористическим актом атаку ВСУ на Белгород
Путин назвал террористическим актом атаку ВСУ на Белгород

Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения получили 108 человек, 25 человек с тяжёлыми травмами доставлены в Москву. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине. В Совете Федерации отметили, что молчание Запада после трагедии говорит о его соучастии в этом преступлении.

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ТАСС / Колядин Павел

Александр Юнашев
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