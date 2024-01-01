Путин признался, что после атаки ВСУ на Белгород у него внутри "всё кипит"

Президент России Владимир Путин заявил, что после атаки киевского режима на Белгород у него внутри "всё кипит", но это не повод отвечать такими же неизбирательными ударами по местам с мирными жителями на Украине.

Владимир Путин 1 января приехал в военный госпиталь имени Вишневского в Подмосковье. Видео © LIFE

"Я понимаю, у меня у самого всё кипит", — сказал российский лидер на встрече с военными в подмосковном госпитале имени А. А. Вишневского. При этом одному из бойцов президент задал вопрос, должна ли Россия давать зеркальный ответ и бить ракетами по украинским площадям, по которым ходят мирные жители.

"Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. <...> [Но] там дети гуляют, мамочки с колясками", — напомнил глава государства, исключая подобные акты возмездия.