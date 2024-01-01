Путин признался, что после атаки ВСУ на Белгород у него внутри "всё кипит"
Президент России Владимир Путин заявил, что после атаки киевского режима на Белгород у него внутри "всё кипит", но это не повод отвечать такими же неизбирательными ударами по местам с мирными жителями на Украине.
Владимир Путин 1 января приехал в военный госпиталь имени Вишневского в Подмосковье. Видео © LIFE
"Я понимаю, у меня у самого всё кипит", — сказал российский лидер на встрече с военными в подмосковном госпитале имени А. А. Вишневского. При этом одному из бойцов президент задал вопрос, должна ли Россия давать зеркальный ответ и бить ракетами по украинским площадям, по которым ходят мирные жители.
"Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. <...> [Но] там дети гуляют, мамочки с колясками", — напомнил глава государства, исключая подобные акты возмездия.
При этом Путин подчеркнул, что Россия, тем не менее, не оставит такие преступления Киева безнаказанными. Особенно если речь идёт о преступлениях против мирных жителей.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения получили 108 человек, 25 человек с тяжёлыми травмами доставлены в Москву. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине. В Совете Федерации отметили, что молчание Запада после трагедии говорит о его соучастии в этом преступлении.
ТАСС / Колядин Павел