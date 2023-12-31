Белгородцы продолжают нести цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах атаки ВСУ
SHOT: Жители Белгорода продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу
Жители Белгорода продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у ТЦ "Маяк", куда пришёлся один из ударов ВСУ. Кадры из города опубликовал SHOT.
Мемориал в Белгороде в честь жертв удара ВСУ. Видео © t.me / SHOT
У мемориала находятся на дежурстве сотрудники полиции. Гулянья и все праздничные мероприятия были отменены. На центральных улицах Белгорода почти нет людей. Дежурящие у мемориала полицейские рассказали, что 1 января власти города объявят траур по погибшим.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения разной степени тяжести получили 108 человек, 25 человек с тяжёлыми травмами, которых будут лечить в столице, доставил в Подмосковье спецборт МЧС. Открыта единая горячая линия по номеру 122 для информации о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.
t.me / SHOT