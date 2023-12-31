Белгородцы продолжают нести цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах атаки ВСУ

Жители Белгорода продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у ТЦ "Маяк", куда пришёлся один из ударов ВСУ. Кадры из города опубликовал SHOT.

У мемориала находятся на дежурстве сотрудники полиции. Гулянья и все праздничные мероприятия были отменены. На центральных улицах Белгорода почти нет людей. Дежурящие у мемориала полицейские рассказали, что 1 января власти города объявят траур по погибшим.