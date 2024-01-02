Количество пострадавших при атаке Белгорода со стороны ВСУ выросло до 11

Количество пострадавших при обстреле Белгорода со стороны украинских войск выросло до 11. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, также зафиксированы разрушения в ряде домовладений.

По словам губернатора, в результате одной из атак погиб мужчина. Он ехал в машине, когда рядом с ней взорвался украинский снаряд. Ещё 11 человек получили ранения.

"Один снаряд прилетел в частный жилой дом. У мужчины осколочные ранения головы и верхних конечностей, сейчас он прооперирован, находится под наблюдением врачей. Чуть позже в областную клиническую больницу привезли его супругу и сына. У обоих были шоковое состояние и контузия. Врачи их осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение", — сообщил Гладков.