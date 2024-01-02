Количество пострадавших при атаке Белгорода со стороны ВСУ выросло до 11
Гладков: Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ возросло до 11
Последствия атаки ВСУ на Белгород 2 января. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
Количество пострадавших при обстреле Белгорода со стороны украинских войск выросло до 11. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, также зафиксированы разрушения в ряде домовладений.
По словам губернатора, в результате одной из атак погиб мужчина. Он ехал в машине, когда рядом с ней взорвался украинский снаряд. Ещё 11 человек получили ранения.
"Один снаряд прилетел в частный жилой дом. У мужчины осколочные ранения головы и верхних конечностей, сейчас он прооперирован, находится под наблюдением врачей. Чуть позже в областную клиническую больницу привезли его супругу и сына. У обоих были шоковое состояние и контузия. Врачи их осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение", — сообщил Гладков.
Кроме того, в Белгороде разрушения зафиксированы в 53 частных домах, 6 квартирах, 7 хозяйственных субъектах, 37 автомобилях и одном автобусе. В районе повреждения получили 14 частных домовладений, 2 гаража и 7 машин.
Напомним, во вторник, 2 января, российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу, что подтвердили в Минобороны РФ. В регионе два раза за сутки звучал сигнал воздушной тревоги. Спустя время силы ПВО сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха", а во время третьей попытки атаки ВСУ было сбито системами ПВО ещё восемь ракет. Таким образом, за сутки над регионом сбили 17 украинских ракет. В результате атаки погиб один человек.