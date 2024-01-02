Девять воздушных целей сбито на подлёте к Белгороду

В Белгороде и области сработала система противовоздушной обороны, на подлёте к городу было уничтожено девять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО, сбито девять воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил Гладков.