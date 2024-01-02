Девять воздушных целей сбито на подлёте к Белгороду
Гладков: В Белгороде и области сработала ПВО, на подлёте к городу сбито 9 целей
В Белгороде и области сработала система противовоздушной обороны, на подлёте к городу было уничтожено девять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО, сбито девять воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил Гладков.
В трёх домах на территории Белгорода выбиты окна, повреждена газовая труба и один автомобиль. Также повреждения кровли получили три домовладения в районе, уточнил Гладков.
Лайф сообщал, что во вторник, 2 января, российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу, это подтвердили в Минобороны РФ. Через некоторое время силы ПВО сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха", а во время третьей попытки атаки ВСУ системами ПВО было сбито ещё восемь ракет. В результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В регионе в эти минуты четвёртый раз за сутки звучит сигнал ракетной тревоги. Людей просят укрыться и не подходить к окнам.
Getty Images / Emil Leegunov / Anadolu