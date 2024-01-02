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2 января, 19:59

В небе над Белгородом вновь звучат громкие взрывы

SHOT: Над Белгородом прозвучало восемь взрывов

В небе над Белгородом звучат громкие взрывы. По информации корреспондента SHOT, раздалось не менее восьми громких хлопков.

Серия взрывов звучит в небе над Белгородом. Видео © t.me / SHOT

Напомним, во вторник, 2 января, российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу, что подтвердили в Минобороны РФ. Через некоторое время силы ПВО сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха", а во время третьей попытки атаки ВСУ системами ПВО было сбито ещё восемь ракет. Таким образом, за сутки над регионом сбили 17 украинских ракет. В результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В регионе в эти минуты четвёртый раз за сутки звучит сигнал ракетной тревоги. Людей просят укрыться и не подходить к окнам.

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Студент погиб при атаке ВСУ на Белгород. Он собирался жениться
Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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