Мэрия Белгорода предупредила жителей об авиационной опасности
В Белгороде объявлена авиационная опасность, жителей просят остаться дома
Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности и попросили оставаться в своих домах. Об этом говорится в телеграм-канале городской администрации.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Авиационная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — сообщила мэрия.
Сегодня ранее в Белгороде уже звучала сирена ракетной тревоги, после чего Гладков сообщил о работе ПВО в городе и области. По его словам, на подлёте к Белгороду было сбито несколько воздушных целей. Также под обстрел со стороны Украины попало село Солоти Валуйского городского округа, где повреждения получила линия электропередачи. Известно, что над регионом было уничтожено шесть ракет тактического комплекса "Точка-У" и шесть ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", выпущенных с территории Украины.
ТАСС / Павел Колядин