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3 января, 03:22

Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду

Гладков: Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду

Средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлёте к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. Информации о последствиях на текущий момент нет", — написал Гладков в телеграм-канале.

Также Гладков уточнил, что под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. В двух домах посечена кровля, повреждена линия электропередачи. Специалисты проводят обход территории.

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Ранее Лайф сообщал, что 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибли 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение того дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха".

Обложка ©

Getty Images / Emil Leegunov / Anadolu

Оксана Попова
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