Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду
Гладков: Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду
Средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлёте к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. Информации о последствиях на текущий момент нет", — написал Гладков в телеграм-канале.
Также Гладков уточнил, что под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. В двух домах посечена кровля, повреждена линия электропередачи. Специалисты проводят обход территории.
Ранее Лайф сообщал, что 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибли 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение того дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха".
Getty Images / Emil Leegunov / Anadolu