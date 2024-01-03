Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду

Средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлёте к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. Информации о последствиях на текущий момент нет", — написал Гладков в телеграм-канале.