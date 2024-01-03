В Белгороде звучит сирена ракетной опасности, жителей просят оставаться дома
В Белгороде звучит предупреждение о ракетной опасности, власти города просят жителей оставаться дома.
Сирены воздушной тревоги звучат в небе над Белгородом. Видео © t.me / SHOT
"РСЧС: Внимание! Город Белгород. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — продублировала предупреждение в телеграм-канале мэрия города.
Лайф сообщал, что 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибли 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха".
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