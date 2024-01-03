В частном секторе Белгорода нашли два неразорвавшихся снаряда ВСУ
Один из неразорвавшихся в Белгороде снарядов. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ
В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда, сообщил мэр города Валентин Демидов. Один из них уже обезврежен взрывотехниками ОМОН Росгвардии и Минобороны прямо на месте.
"Принимают решение по второму. Территории оцеплены. Люди в безопасности", — написал он в телеграм-канале.
Последствия обстрела Белгорода. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ
Один из неразорвавшихся в Белгороде снарядов. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ
Напомним, утром 3 января Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении на подлёте к городу нескольких воздушных целей. Также противник ударил по селу Солоти, где пострадала 14-летняя девочка.