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3 января, 09:13

В частном секторе Белгорода нашли два неразорвавшихся снаряда ВСУ

Один из неразорвавшихся в Белгороде снарядов. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ

Один из неразорвавшихся в Белгороде снарядов. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ

В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда, сообщил мэр города Валентин Демидов. Один из них уже обезврежен взрывотехниками ОМОН Росгвардии и Минобороны прямо на месте.

"Принимают решение по второму. Территории оцеплены. Люди в безопасности", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела Белгорода. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Последствия обстрела Белгорода. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Один из неразорвавшихся в Белгороде снарядов. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Один из неразорвавшихся в Белгороде снарядов. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

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Напомним, утром 3 января Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении на подлёте к городу нескольких воздушных целей. Также противник ударил по селу Солоти, где пострадала 14-летняя девочка.

Матвей Константинов
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