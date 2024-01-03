Власти Белгородской области планируют продлить школьные каникулы до 19 января

В Белгородской области школьникам из восьми муниципальных образований могут продлить каникулы до 19 января из-за сложной оперативной обстановки. Соответствующее решение будет приниматься на заседании оперативного штаба в понедельник, 8 января. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Один из вопросов, который будет рассмотрен, — это продление школьных каникул до 19 января в муниципальных образованиях: Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе", — написал Гладков в телеграм-канале.