Власти Белгородской области планируют продлить школьные каникулы до 19 января
Гладков: Белгородским школьникам могут продлить зимние каникулы до 19 января
В Белгородской области школьникам из восьми муниципальных образований могут продлить каникулы до 19 января из-за сложной оперативной обстановки. Соответствующее решение будет приниматься на заседании оперативного штаба в понедельник, 8 января. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Один из вопросов, который будет рассмотрен, — это продление школьных каникул до 19 января в муниципальных образованиях: Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе", — написал Гладков в телеграм-канале.
Губернатор дополнил, что на сегодняшний день данная мера необходима. Гладков также пояснил, что детские сады в вышеперечисленных муниципальных образованиях будут работать в режиме дежурных групп.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". А 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё двенадцать ракет. При обстреле села Солоти Валуйского городского округа со стороны ВСУ пострадала девочка.
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