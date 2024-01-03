Минобороны РФ: ВСУ выпустили в сторону Белгорода 12 ракет "Точка-У" и "Ольха"

Над Белгородской областью было уничтожено шесть ракет тактического комплекса "Точка-У" и шесть ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", выпущенных с территории Украины. Об этом сообщили в среду, 3 января, в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее в Белгороде прозвучала сирена ракетной тревоги, после чего губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО. На подлёте к Белгороду было сбито несколько воздушных целей. Также под обстрел со стороны Украины попало село Солоти Валуйского городского округа, где повреждения получила линия электропередачи. После этого сигнал тревоги прозвучал во второй раз. Жителей попросили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице спуститься в безопасное место.