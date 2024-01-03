В Белгороде вновь звучит сирена ракетной опасности
Гладков: В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
Сирена ракетной опасности вновь звучит в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице спуститься в безопасное место.
"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал Гладков в телеграм-канале.
Сегодня ранее в Белгороде уже звучала сирена ракетной тревоги, после чего Гладков сообщил о работе ПВО в городе и области. По его словам, на подлёте к Белгороду было сбито несколько воздушных целей. Также под обстрел со стороны Украины попало село Солоти Валуйского городского округа, где повреждения получила линия электропередачи. Пострадавших нет.
Getty Images / Emil Leegunov / Anadolu