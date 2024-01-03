Регион

Уведомления отключены

3 января, 04:03

В Белгороде вновь звучит сирена ракетной опасности

Гладков: В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Сирена ракетной опасности вновь звучит в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице спуститься в безопасное место.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал Гладков в телеграм-канале.

Сегодня ранее в Белгороде уже звучала сирена ракетной тревоги, после чего Гладков сообщил о работе ПВО в городе и области. По его словам, на подлёте к Белгороду было сбито несколько воздушных целей. Также под обстрел со стороны Украины попало село Солоти Валуйского городского округа, где повреждения получила линия электропередачи. Пострадавших нет.

Киев попытался атаковать Белгород ракетами "Точка-У" и "Ольха"
Киев попытался атаковать Белгород ракетами "Точка-У" и "Ольха"
Обложка ©

Getty Images / Emil Leegunov / Anadolu

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров