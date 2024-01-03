В Белгороде вновь звучит сирена ракетной опасности

Сирена ракетной опасности вновь звучит в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице спуститься в безопасное место.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал Гладков в телеграм-канале.