Не менее четырёх взрывов прогремело над Белгородом

Сегодня ранее в Белгороде прозвучала сирена ракетной тревоги, после чего губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в городе и области. По его словам, на подлёте к Белгороду было сбито несколько воздушных целей. Также под обстрел со стороны Украины попало село Солоти Валуйского городского округа, где повреждения получила линия электропередачи. Пострадавших нет. В эти минуты сигнал тревоги звучит во второй раз. Жителей просят укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице спуститься в безопасное место.