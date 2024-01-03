Регион

Уведомления отключены

3 января, 04:18

Не менее четырёх взрывов прогремело над Белгородом

SHOT: Над Белгородом прозвучало четыре взрыва, работает система ПВО

Над Белгородом прозвучала серия как минимум из четырёх взрывов. Как сообщает корреспондент SHOT, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Серия взрывов звучит в небе над Белгородом. Видео © t.me / SHOT

Сегодня ранее в Белгороде прозвучала сирена ракетной тревоги, после чего губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в городе и области. По его словам, на подлёте к Белгороду было сбито несколько воздушных целей. Также под обстрел со стороны Украины попало село Солоти Валуйского городского округа, где повреждения получила линия электропередачи. Пострадавших нет. В эти минуты сигнал тревоги звучит во второй раз. Жителей просят укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице спуститься в безопасное место.

Девять воздушных целей сбито на подлёте к Белгороду
Девять воздушных целей сбито на подлёте к Белгороду
Обложка ©

Getty Images / Emil Leegunov / Anadolu

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров