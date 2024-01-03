В Белгородской области при обстреле ВСУ ранение получила 14-летняя девочка

Девочка пострадала при обстреле села Солоти Валуйского городского округа со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Она получила осколочное ранение.

"У девочки четырнадцати лет непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. В госпитализации не нуждается — врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение", — написал глава региона в телеграм-канале.

Кроме того, пострадала линия электропередачи, а восемь частных домовладений получили незначительные повреждения: там выбиты окна, а также посечены фасады и кровля. На месте работают оперативные и экстренные службы.