Прорыв теплотрассы и повреждение подстанции произошли в Курской области после атаки ВСУ
Губернатор Старовойт заявил о повреждении подстанции под Курском после атаки ВСУ
Подстанция повреждена в Железногорском районе Курской области после воздушной атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В жилых домах нескольких населённых пунктов пропало электричество.
"Идёт подключение по резервной схеме. Работы аварийных бригад продолжаются", — написал он в телеграм-канале.
В свою очередь в Железногорске, добавил глава региона, из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл прорыв теплотрассы. На данный момент в 17 многоквартирных домах нет отопления. Специалисты устраняют последствия аварии.
Ранее Лайф писал, что под обстрел ВСУ снова попал Белгород. После объявления воздушной тревоги губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о работе систем ПВО: на подлёте к городу сбили несколько целей. Кроме того, под удар попало село Солоти Валуйского городского округа, где повреждения получила линия электропередачи.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин