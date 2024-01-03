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3 января, 07:27

Прорыв теплотрассы и повреждение подстанции произошли в Курской области после атаки ВСУ

Губернатор Старовойт заявил о повреждении подстанции под Курском после атаки ВСУ

Подстанция повреждена в Железногорском районе Курской области после воздушной атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В жилых домах нескольких населённых пунктов пропало электричество.

"Идёт подключение по резервной схеме. Работы аварийных бригад продолжаются", — написал он в телеграм-канале.

В свою очередь в Железногорске, добавил глава региона, из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл прорыв теплотрассы. На данный момент в 17 многоквартирных домах нет отопления. Специалисты устраняют последствия аварии.

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Ранее Лайф писал, что под обстрел ВСУ снова попал Белгород. После объявления воздушной тревоги губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о работе систем ПВО: на подлёте к городу сбили несколько целей. Кроме того, под удар попало село Солоти Валуйского городского округа, где повреждения получила линия электропередачи.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
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