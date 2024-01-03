В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности
Жителей Белгорода предупредили, что сигнал оповещения об авиационной опасности отменён. Об этом сообщили в администрации города.
"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой авиационной опасности", — указано в сообщении мэрии в телеграм-канале.
Напомним, 3 января в Белгороде была объявлена авиационная опасность. Администрация города просила жителей остаться дома. Кроме того, в этот день звучала сирена ракетной тревоги, после чего Гладков сообщил о работе ПВО в городе и области. По его словам, на подлёте к Белгороду было сбито несколько воздушных целей. Также под обстрел со стороны Украины попало село Солоти Валуйского городского округа, где повреждения получила линия электропередачи. Известно, что над регионом было уничтожено шесть ракет тактического комплекса "Точка-У" и шесть ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", выпущенных с территории Украины.
ТАСС / Павел Колядин