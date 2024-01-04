В Италии раскрыли путь к мирным переговорам по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала и дальше поддерживать Украину, чтобы прийти к переговорам, потому что только равенство сторон в бою позволит это сделать. По её мнению, отсутствие помощи Незалежной обострит конфликт и поспособствует якобы его приближению к границам Италии.

"В отличие от тех, кто говорит, что мы не должны отправлять оружие на Украину, потому что это приведёт к эскалации конфликта, я считаю, что всё наоборот. Единственную возможность… для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению даёт сохранение баланса между силами на поле", — заявила она на пресс-конференции по итогам года.