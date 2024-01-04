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4 января, 15:16

В Италии раскрыли путь к мирным переговорам по Украине

Мелони заявила, что путём к переговорам по Украине является равновесие в бою

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала и дальше поддерживать Украину, чтобы прийти к переговорам, потому что только равенство сторон в бою позволит это сделать. По её мнению, отсутствие помощи Незалежной обострит конфликт и поспособствует якобы его приближению к границам Италии.

"В отличие от тех, кто говорит, что мы не должны отправлять оружие на Украину, потому что это приведёт к эскалации конфликта, я считаю, что всё наоборот. Единственную возможность… для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению даёт сохранение баланса между силами на поле", — заявила она на пресс-конференции по итогам года.

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Ранее Лайф писал, что западная помощь Вооружённым силам Украины за 2023 год сократилась с 4–5 миллиардов долларов в месяц до 200–250 миллионов. А советник украинского военного руководства Николай Белесков заявил, что медленные темпы поставок оружия Киеву и их недостаточное количество ведут ВСУ к прямому поражению. В США же считают, что внутренние проблемы киевского режима по вопросам мобилизации делают помощь Соединённых Штатов бессмысленной.

Обложка ©

Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Александра Мышляева
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