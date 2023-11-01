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1 ноября, 10:10

"Имеют право": Премьер Италии не увидела ничего плохого в культе Бандеры на Украине

Мелони заявила, что не видит ничего плохого в героизации Бандеры на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявила, что не видит ничего плохого в героизации нациста Степана Бандеры на Украине. По её словам, жители Незалежной имеют такое право. И вообще — это является проблемой президента России.

"Они имеют на это право. Я думаю, что проблема с национализмом — это проблема [Владимира] Путина. Я думаю, что они делают то, что должны делать. И правильно, что мы пытаемся им помочь", — выдала политик.

Путин: Политика Запада может привести к глобальному возрождению нацизма

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А ещё Джорджа Мелони призналась, что многие на Западе устали от Украины. Более того, контрнаступление ВСУ, заявила она, провалилось.

Обложка ©

Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Матвей Константинов
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