Путин: Политика Запада может привести к глобальному возрождению нацизма
Президент России Владимир Путин предупредил о риске возрождения нацизма в глобальном масштабе, если Запад будет действовать в том же духе — пытаться переписать историю и "приглушить" ситуацию с овациями нацисту в Парламенте Канады.
Глава государства напомнил, что 98-летний Ярослав Хунка (прежняя фамилия — Гунько), которому многие западные политики и чиновники аплодировали в Парламенте Канады, во время Второй мировой войны служил в дивизии СС "Галичина" и в теории мог убивать и самих канадцев, поскольку Оттава входила в антигитлеровскую коалицию.
"Здесь прав Александр Григорьевич [Лукашенко]. Для этого историю надо знать. Спикер парламента [Канады] же сказал: "Этот человек воевал во время войны против русских". Ну надо же знать, кто против русских воевал во время войны. И называют его тут же героем Канады и героем Украины. Бред какой-то. Но это, к сожалению, происходит", — заявил Путин.
Вместе с тем российский лидер отметил, что если в нашей стране и на территориях ближайших соседей люди об этом знают и часто говорят, то в европейских странах и США об этом мало кто в курсе.
"Там проскочила информация — её тут же "притопили", приглушили. Но если так будут к этому относиться, то мы дождёмся возрождения нацизма в глобальном масштабе", — подчеркнул президент.
Ранее Лайф уже рассказывал, как в Парламенте Канады по случаю визита Владимира Зеленского громкими аплодисментами поприветствовали бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунку. После этого спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, однако был вынужден уйти с должности. В итоге Москва направила Оттаве ноту протеста, а Варшава и Минск потребовали извинений. Овации нацисту осудили даже в МИД Германии.
А на днях президент России Владимир Путин в ходе выступления на "Валдае" прокомментировал высказывание Роты о том, что Хунка сражался против русских во Второй мировой войне. Глава государства подчеркнул, что он выступал на стороне Гитлера, а также назвал Роту негодяем.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков