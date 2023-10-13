Путин: Политика Запада может привести к глобальному возрождению нацизма

Президент России Владимир Путин предупредил о риске возрождения нацизма в глобальном масштабе, если Запад будет действовать в том же духе — пытаться переписать историю и "приглушить" ситуацию с овациями нацисту в Парламенте Канады.

Глава государства напомнил, что 98-летний Ярослав Хунка (прежняя фамилия — Гунько), которому многие западные политики и чиновники аплодировали в Парламенте Канады, во время Второй мировой войны служил в дивизии СС "Галичина" и в теории мог убивать и самих канадцев, поскольку Оттава входила в антигитлеровскую коалицию.

"Здесь прав Александр Григорьевич [Лукашенко]. Для этого историю надо знать. Спикер парламента [Канады] же сказал: "Этот человек воевал во время войны против русских". Ну надо же знать, кто против русских воевал во время войны. И называют его тут же героем Канады и героем Украины. Бред какой-то. Но это, к сожалению, происходит", — заявил Путин.

Вместе с тем российский лидер отметил, что если в нашей стране и на территориях ближайших соседей люди об этом знают и часто говорят, то в европейских странах и США об этом мало кто в курсе.