Путин назвал "диким" и "отвратительным" чествование нациста в Парламенте Канады

Президент России Владимир Путин назвал отвратительным инцидент с чествованием в Парламенте Канады нациста Ярослава Хунка, служившего в дивизии СС "Галичина". Заявление прозвучало в пятницу, 13 октября, на заседании Совета глав государств – участников СНГ в Бишкеке. Российский лидер не в первый раз комментирует этот международный скандал и признаётся, что наблюдать эту сцену ему было просто "дико".

"Дико было видеть эту ужасную ситуацию в Парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС "Галиция". Это просто отвратительно", — заявил глава Российского государства.

По словам Путина, он не исключает, что нацист Хунк в годы Второй мировой войны убивал в том числе и канадцев.

"Спикер Парламента Канады прямо сказал, что этот человек во время Второй мировой войны воевал против русских. Они что, не знают, что против русских воевали нацисты, Гитлер воевал? Они же знают об этом. Они не могли не знать, что если он воевал против русских, то он воевал и против канадцев. И так теоретически можно представить, что он и канадцев убивал, потому что Канада входила, как известно, в антигитлеровскую коалицию", — подчеркнул российский президент.