Политолог объяснил слова Путина на "Валдае" об эсэсовце в канадском парламенте

В ходе пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло в Сочи, президент России Владимир Путин затронул множество аспектов мировой политики. Несколько из них выделил политолог, обозреватель "Первого русского" Андрей Перла. Первым он прокомментировал ответ российского лидера на овации фашисту в канадском парламенте, рассказал "Царьград".

"Путин сказал, что если спикер канадского парламента не знает, кто сражался против России во Второй мировой, то он идиот. Но спикер канадского парламента прекрасно знает, что против России был Гитлер. И то, что украинская дивизия — это дивизия СС, он не может не знать. И то, что никаких защитников независимой Украины, кроме нацистов, гитлеровцев, ни тогда не было, ни сейчас нет, канадцы прекрасно понимают. Никакой глупости. Только прагматичное "враг моего врага", — рассказал эксперт.

Перла подчеркнул, что сейчас враг идёт по пути разрушения России. Но, по его словам, этот путь он не преодолеет. Также эксперт прокомментировал ответ Путина о принадлежности Одессы, когда к российскому лидеру обратился журналист из Венгрии, который в 2022 году интересовался у него, сможет ли он посетить город следующим летом.

"Очень важное из ответов Путина на вопросы сегодня: Одесса — это русский город и чуть-чуть еврейский", — заключил политолог.