План президента РФ Владимира Путина, рассчитанный на возникновение усталости Запада от помощи Украине, начал воплощаться в жизнь. Об этом пишет Business Insider. Издание привело слова бывшего директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба, признавшего, что Путин не ошибся.

"Появляется всё больше признаков того, что он прав. Украина не справляется с призывом в армию, её экономика проседает под давлением войны, а энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи Украине ослабевает как в США, так и в Европе", — указал он.

Кроме того, указывает автор, крайне правая фракция от Республиканской партии в Палате представителей США продавила снятие с должности спикера Кевина Маккарти, а в Словакии одержала победу на выборах партия "Курс – социальная демократия", выступающая против помощи Украине.

А в практически соседней Германии набирает популярность партия "Альтернатива для Германии", которую обвиняют в связях с Россией. В то же время глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что финансовой и военной помощи Киеву без участия США будет недостаточно. Указывается, что всё это может привести к "переломному моменту", когда поддержка Украины резко сократится или и вовсе иссякнет.