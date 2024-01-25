Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, в котором утвердил ратификацию протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу. Тем самым Анкара завершила официальную процедуру одобрения очередного расширения НАТО.

Двумя днями ранее проект об удовлетворении заявки Стокгольма также был поддержан Великим национальным собранием Турции. За вступление Швеции в блок выступили 287 депутатов, тогда как 55 парламентариев заняли противоположную позицию. Теперь единственным препятствием на пути скандинавского государства в НАТО остаётся Венгрия.