Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО
Президент Турции Эрдоган утвердил заявку Швеции на вступление в НАТО
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, в котором утвердил ратификацию протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу. Тем самым Анкара завершила официальную процедуру одобрения очередного расширения НАТО.
Двумя днями ранее проект об удовлетворении заявки Стокгольма также был поддержан Великим национальным собранием Турции. За вступление Швеции в блок выступили 287 депутатов, тогда как 55 парламентариев заняли противоположную позицию. Теперь единственным препятствием на пути скандинавского государства в НАТО остаётся Венгрия.
Ранее Лайф рассказывал, почему Турция так долго препятствовала членству Швеции в альянсе. Всё это время Анкара торговалась с Вашингтоном и выбивала преференции, но, как только США пошли на уступки, блокировка была снята.