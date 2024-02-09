Российские власти всегда были готовы работать с любым украинским руководством. Как отметил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин, это также распространяется и на тех киевских политиков, которые настроены в пользу Запада.

Чтобы подтвердить это, российский лидер напомнил о временах, когда на Украине к власти пришёл Виктор Ющенко. Тогда Вашингтон поддержал украинскую оппозицию и назначил третий тур президентских выборов, что, по словам Путина, являлось "государственным переворотом". Президент России подчеркнул, что, несмотря на это, он наладил отношения с Ющенко, и они по очереди ездили друг к другу с визитами то в Киев, то в Москву.

"Встречались в неформальной обстановке. Западный так западный — пускай. Пускай, но люди работают. Ситуация должна внутри развиваться, в самой Украине независимой", — заявил Путин.