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9 февраля, 01:44

"Пусть исправляют": Путин назвал виновных в отказе Киева от переговоров с Москвой

Путин: Киев не захотел вести переговоры с Россией по указанию США

Украинское руководство не стало вести переговоры с Россией по указке Вашингтона, поэтому последнему нужно самому исправить эту ошибку, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли эти решения — там приняли решение, пусть они от него и отказываются. Вот и всё. Но они приняли неправильное решение, теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения, хвосты заносить, корректировать их ошибки? Они совершили, пусть исправляют", — пояснил Путин.

Он также обратил внимание, что украинские переговорщики "выбросили в помойку" договорённости с РФ после отвода войск из-под Киева, после чего Незалежная при помощи Штатов и их европейских сателлитов начала готовиться к длительному вооружённому противостоянию.

На Украине захотели отправить к Путину на переговоры Шольца вместо Зеленского
На Украине захотели отправить к Путину на переговоры Шольца вместо Зеленского

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков напомнил, что Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине, но Киев сам себе запретил такие переговоры. Он отметил, что в западной прессе неправильно трактуют намерения Москвы, говоря, что от российской стороны звучит всё больше сигналов о готовности к переговорам.

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Life.ru/ Павел Баранов

Анатолий Симоненко
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