Украинское руководство не стало вести переговоры с Россией по указке Вашингтона, поэтому последнему нужно самому исправить эту ошибку, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли эти решения — там приняли решение, пусть они от него и отказываются. Вот и всё. Но они приняли неправильное решение, теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения, хвосты заносить, корректировать их ошибки? Они совершили, пусть исправляют", — пояснил Путин.

Он также обратил внимание, что украинские переговорщики "выбросили в помойку" договорённости с РФ после отвода войск из-под Киева, после чего Незалежная при помощи Штатов и их европейских сателлитов начала готовиться к длительному вооружённому противостоянию.