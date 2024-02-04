На Украине захотели отправить к Путину на переговоры Шольца вместо Зеленского Экс-посол Украины в ФРГ Мельник предложил Шольцу пойти на переговоры с Путиным 4 февраля, 09:28 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (слева направо) во время встречи в Кремле. 2022 год. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев

Канцлер Германии Олаф Шольц должен начать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Таким мнением поделился экс-посол Украины в ФРГ и нынешний дипломат Киева в Бразилии Андрей Мельник в беседе с NTV.

"Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи", — заявил он.

Мельник полагает, что Запад должен пытаться найти подход к российским властям. По его убеждению, нужно так выстроить дипломатию в отношении РФ, чтобы "бросить вызов" Москве. Дипломат уверен, что Путин "считает себя более сильным, способным одержать верх".

Ранее депутат Парламента Германии Норберт Рёттген потребовал от Олафа Шольца признать, что Украина важнее России, и передать Киеву ракеты Taurus. По словам члена Бундестага, канцлер ФРГ не хочет передавать их, так как всё ещё верит в то, что РФ намного важнее для безопасности Европы, чем "все государства между Германией и Россией".

Авторы Татьяна Миссуми