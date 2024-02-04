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На Украине захотели отправить к Путину на переговоры Шольца вместо Зеленского

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник предложил Шольцу пойти на переговоры с Путиным

4 февраля, 09:28
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (слева направо) во время встречи в Кремле. 2022 год. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (слева направо) во время встречи в Кремле. 2022 год. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев

Канцлер Германии Олаф Шольц должен начать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Таким мнением поделился экс-посол Украины в ФРГ и нынешний дипломат Киева в Бразилии Андрей Мельник в беседе с NTV.

"Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи", — заявил он.

Мельник полагает, что Запад должен пытаться найти подход к российским властям. По его убеждению, нужно так выстроить дипломатию в отношении РФ, чтобы "бросить вызов" Москве. Дипломат уверен, что Путин "считает себя более сильным, способным одержать верх".

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Ранее депутат Парламента Германии Норберт Рёттген потребовал от Олафа Шольца признать, что Украина важнее России, и передать Киеву ракеты Taurus. По словам члена Бундестага, канцлер ФРГ не хочет передавать их, так как всё ещё верит в то, что РФ намного важнее для безопасности Европы, чем "все государства между Германией и Россией".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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